Wildnisführungam Waldtag

Zu einer Führung durch die Waldwildnis in der Hainleite bei Sondershausen laden die Mitarbeiter der Natura-2000-Station Possen im Rahmen der Deutschen Waldtage am Samstag, 19. September, ein. Die etwa zweistündige Führung durch den Urwald von Morgen startet 10 Uhr am Forstamt Sondershausen in der Possenallee. Eine Anmeldung via E-Mail unter possen@natura2000-thueringen.de oder telefonisch unter 03632/66 57 777 ist erwünscht.