Wissen von der Rolle

Kerstin Fischer über eine Beschäftigung auf dem stillen Örtchen

Lesen bildet.

Wir können uns neuerdings auf dem Klo bilden. Ganz ohne Buch oder Zeitung. Und auch ohne Mobiltelefon oder sonstige Lektüre, die auf Toilettengänge gemeinhin mitgenommen werden.

Die einen studieren auf dem stillen Örtchen gern die Rückseiten von Cremes, Dusch- und Lotionflaschen. Andere erfreuen sich an bedrucktem Toilettenpapier: Herzchen, Blümchen, Gräser, Dschungeltiere, flotte Sprüche. Oder widmen sich intensivst dem Aussehen des Heizungsthermostats. Irgendetwas muss einfach den Blick fesseln an diesem Ort.

Bei uns sorgen im Augenblick und rein zufällig regionaltypische Bezeichnungen in Österreich für Unterhaltung. Wissen Sie zum Beispiel, was ein „Buschgawedl“ ist? Oder ein „Bunki“? Das eine ist steirisch und bedeutet Blumenstrauß, das andere in Oberösterreich Kuchen. Und „Gschlein di!“ ruft man demnach in Tirol: Beeil dich!

Gut zu wissen für den Herbsturlaub. Jetzt ist das Urlaubsfähnchen auf Arbeit erst mal an den nächsten Kollegen weitergereicht, nachdem der lang ersehnte Sommerurlaub leider schon wieder Geschichte ist.