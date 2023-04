Wort zum Wochenende: Mit Bach etwas Neues beginnen

Foto: Henning Most

Frank Freudenberg, hier beim Eisbaden mit Tauferinnerung in Holzsußra im Januar, lässt sich von Johann Sebastian Bach inspirieren.

Pfarrer Frank Freudenberg ist beeindruckt von Johann Sebastian Bach, der Jesus vor jeder neuen Aufgabe um Hilfe gebeten hat.

Am 31. März nach gregorianischer Zeitrechnung feiert Johann Sebastian Bach Geburtstag. Es ist der 338. Herzlichen Glückwunsch! Und sicher werden zahlreiche Musikliebhaber und Bachfans gerade in diesen letzten Tagen der Passionszeit vor Ostern Stücke aus seiner Feder hören. Die Johannespassion zum Beispiel – ein großartiges Werk. Wer es einmal gehört hat, der ist ergriffen. Und gleichzeitig fragt man sich: Wie konnte ein einzelner Mensch, ohne all die modernen Hilfsmittel, ohne elektrisches Licht, solche Musik komponieren?

1100 Musikstücke, große und kleine, sind von Bach erhalten geblieben. Aber Bach-Forscher gehen davon aus, dass er mindestens zehnmal so viele Werke geschrieben hat. Damit ist Bach auch der produktivste Komponist, den wir kennen.

Schon als Kind wurde sein außergewöhnliches Talent entdeckt. Und gepaart mit eiserner Disziplin und kreativer Freude war er schon zu seinen Lebzeiten legendär.

Seine Musik sollte Gott ehren. So schrieb er unter jedes seiner Stücke „Soli Deo Gloria“, „Allein Gott sei Ehre!“. Was ich bisher aber nicht wusste: Auch an den Beginn eines jeden neuen Werkes, das er komponieren wollte, setzte er zwei Worte, „Jesus Juve!“. Das ist Latein und bedeutet: „Jesus hilf mir!“

Johann Sebastian Bach, der Mann, dessen musikalisches Talent, Kreativität und Schaffenskraft unvergleichlich sind, der braucht Hilfe beim Komponieren? Doch ja, genau so ist es, „Jesus hilf mir!“ betet und schreibt er am Beginn jeder neuen musikalischen Aufgabe. Mich inspiriert das. Davon will ich gern lernen.

Am Beginn einer neuen Aufgabe, am Beginn eines neuen Tages, vor einer neuen Herausforderung beten: „Jesus hilf mir!“ Denn ich habe es nötig, dass Gott mir hilft, dass Jesus mir beisteht.

Vor welcher Aufgabe stehen Sie gerade? Welcher Herausforderung müssen Sie sich stellen? Welches Problem wollen Sie angehen? Können Sie sich die Worte Bachs zu eigen machen und auch beten: „Jesus hilf mir!“? Was könnte sich dadurch ändern?

Frank Freudenberg ist Pfarrer im Bereich Ebeleben-Schlotheim.