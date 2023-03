Wort zum Wochenende: Sich nicht selbst hinters Licht führen

Der Gemeindepädagoge Thomas Endter mit einem Zwischenfazit zur Fastenzeit.

Das Ende der Fastenzeit nähert sich und der Sonntag vor Palmsonntag heißt Judika – richte. Wir bitten Gott, Recht zu sprechen. „Schaffe mir Recht“ ist zwar der Beginn des Wochenpsalms (43), aber spannender finde ich die Aufforderung an Gott „Judika me“ – richte oder bewerte mich! Denn Jesus spricht: „Ziehe zuerst den Balken aus deinem eigenen Auge, bevor du den Splitter aus dem Auge des anderen ziehst.“ (Matthäus Kapitel 7, Vers 5).

Und wie wollen wir auch der Welt Gerechtigkeit schaffen, wenn wir uns selbst nicht gerecht beurteilen können? Ich finde für das, was mir nicht gelingt, meist viele Rechtfertigungen: die Umstände, fehlende Infos, Versehen, etwas kam dazwischen und so weiter. Richte mich, Gott! Ob er sich dabei von Ausreden beeindrucken lässt? Eher nicht. Wer allwissend ist, lässt sich nicht hinters Licht führen.

Wie kann ich aber nun verhindern, dass ich mich selbst hinters Licht führe und den Balken im eigenen Auge als völlig normal hinnehme? Da hilft es immer, sich zumindest in eine Position hineinzuversetzen, die der eigenen Sichtweise widerspricht. Das deckt blinde Flecken auf. Auch das Sammeln und Vergleichen nüchterner Daten kann helfen. Sind die Dinge wirklich so gut oder schlecht, wie ich sie sehe? Oder zeichnen die Zahlen ein anderes Bild? Und als Drittes gab es bei den Konfirmanden eine gute Übung: „Was würde Jesus in dieser Situation tun?“

Websites schließen und zu den Menschen gehen

So sitze ich also da am Ende der Fastenzeit. Und nun? Mein Fastenvorsatz war der Verzicht auf Onlinemedien. Habe ich es geschafft? Nicht so ganz. Ich würde mir eine 4 geben, müsste ich das Fasten benoten. Meine billige Rechtfertigung wäre, dass man heutzutage um die Nutzung von Onlinemedien kaum herum kommt. Jemand mit anderer Sichtweise würde das verneinen. Jesus würde sagen, ich solle die Websites schließen und zu Leuten gehen. Auf den Punkt gebracht.

Zwar habe ich einen gänzlichen Verzicht nicht durchgehalten, aber mein Surfverhalten änderte sich tatsächlich unbewusst. Ich wähle besser als früher aus, was ich anklicke. Jetzt gilt es, daran weiterzubauen. Wie ist das bei Ihnen? Haben Sie gefastet? Wie ist es gelaufen? Wie würde Gott Ihren Weg gerade bewerten? Teilen Sie anderen mit, was Ihnen beim Fasten half. Und falls etwas nicht so gut lief: Kopf hoch und neu beginnen! Ostern ist schließlich die Zeit der Auferstehung.

Thomas Endter ist Gemeindepädagoge im Kirchenkreis Bad Frankenhausen-Sondershausen.