Zahlreiche Baustellen im Kyffhäuserkreis

Die Brücke zwischen Seega und Günserode, über die später auch der "Radweg in die Steinzeit" führen soll, wird komplett erneuert. Das Bild ist ein Archiv-Bild.

Kyffhäuserkreis. Gesperrte Straßen und Umleitungen behindern den Verkehr. Wir geben einen Überblick zu den Baumaßnahmen und den Umleitungen.

Für die Ortsumgehung Schönfeld und Ringleben soll im Zuge der Straße von Ringleben nach Esperstedt in der nächsten Zeit die Anbindung der Ortsumfahrung an die neue Trasse erfolgen. Dafür wird seit dem 31. Mai eine örtliche Umfahrung hergestellt und in Abhängigkeit vom Baufortschritt wird der Verkehr durch eine Ampelanlage geregelt.

Seit 29. September 2020 ist die Straße zwischen Ringleben und Ichstedt vollgesperrt und der Verkehr von und in Richtung Ichstedt wird über die Ortsverbindung zwischen Ringleben und Borxleben, über einen Teilbereich der neuen Ortsumfahrung in beiden Richtungen umgeleitet. Die gesamte Baumaßnahme dauert voraussichtlich bis Ende 2021. Fahrgäste im Busverkehr sollten die Aushänge an den Abfahrtstafeln beachten.

In Bad Frankenhausen ist für den Brückenbau über den Flutgraben in der Rudolf-Breitscheid-Straße der Bereich bis Ende Oktober gesperrt.

Für den Neubau des Rewe-Markts, Esperstedter Straße, erfolgen Arbeiten zur westlichen Anbindung „Am Teichfeld“, dafür muss die Straße vollgesperrt werden. Der Verkehr zum Wohngebiet wird über die östliche Umfahrung umgeleitet. Die Baumaßnahme soll Ende Juni abgeschlossen sein.

In Bottendorf sind aufgrund eines Erdfalls ein Teil der Mittelstraße und des Sperlingsbergs gesperrt.

Bohrpfahlgründungen sorgen am Ortsausgang Friedrichsrode, Landesstraße 1016, weiterhin für Verkehrseinschränkungen. Die Arbeiten sind bis zum 30. Juni verlängert.

In Göllingen erfolgt der Kanalbau ab Wipperbrücke Richtung Seega. Das erfordert die Vollsperrung der Seegaer Straße bis Ende August. Umleitung ab Göllingen nach Seega, Bilzingsleben über Bad Frankenhausen.

Für die Maßnahme „Weg in die Steinzeit“ wird vor Günserode eine Brücke gebaut. Eine örtliche Umfahrung ist ausgeschildert. Der Neubau der Radwegbrücke zwischen Günserode und Seega zieht eine halbseitige Sperrung bis Dezember nach sich.

Für den Neubau einer Bushaltestelle im Zuge der Glück-Auf-Straße in Roßleben ist seit dem 8. März der Bereich Glück-Auf-Straße für den Verkehr gesperrt. Die Bushaltestelle „Feldstraße“ kann durch den Personennahverkehr nicht bedient werden. Eine Ersatz-Bushaltestelle ist im Zuge der Fritz-Hoffmann-Straße eingerichtet. Das Ende der Baumaßnahme ist für August 2021 eingeplant.

Vollsperrung der Bahnhofstraße in Großenehrich: Im weiteren Verlauf gibt es Verlegearbeiten in der Thälmann-Straße, Straße des DSF, Müntzer-Straße und -Siedlung.

Quelle für die vorangenannten Angaben ist das Landratsamt Kyffhäuserkreis.