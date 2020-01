Zauber der Travestie im Haus der Kunst

Die Revue „Zauber der Travestie“ macht seit vielen Jahren im Haus der Kunst Station. Auch in diesem Jahr sind am 14. März die Publikumslieblinge Marcel Bijou und Sarah Barelly, Dyona Lorr und Ireen Sue, aber auch Denisse Zambrana und Fräulein Luise wieder in Sondershausen. Die Gäste können eintauchen in die Welt der Travestie und sich verzaubern, unterhalten und überraschen lassen von den Auftritte der Damen und Herren. Mal heftig, mal mit Herz und das alles verpackt in eine Vielfalt von farbenprächtigen Kostümen, heißt es in der Ankündigung. Die Revue beginnt am Freitag, 27. März, um 20 Uhr im Haus der Kunst. Kartenvorverkauf in der Touristinformation Sondershausen, Telefon: 03632/78 81 11 oder an der Kartenhotline: 05132/ 88 70 10.