Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zehn Coronainfizierte im Landkreis

Die Zahl der Coronainfizierten ist im Landkreis am Donnerstag auf zehn gestiegen. Wie das Landratsamt informierte, gibt es drei neue Fälle. Die Laboruntersuchung hatte bei dem Abstrich bei einem jungen Mann aus dem Westteil des Kyffhäuserkreises ein positives Ergebnis erbracht. Der junge Mann war in Tirol im Urlaub gewesen. Er zeige keine schweren Krankheitssymptome und befinde sich in häuslicher Quarantäne. Die Kontaktpersonen seien ermittelt und befinden sich ebenfalls in häuslicher Isolierung. Alle aktuellen Infos im kostenlosen Corona-Liveblog

Zwei weitere Einwohner aus dem östlichen Landkreis gehören seit Donnerstag ebenfalls zu den Coronainfizierten. Zunächst hatte das Landratsamt informiert, dass es sich um zwei Männer handeln würde. „Es ist aber ein Ehepaar, das ebenfalls aus dem Urlaub zurückgekehrt war“, erklärte der Landkreissprecher Heinz-Ulrich Thiele. Bis zum Donnerstagabend seien auch hier die Kontaktpersonen ermittelt worden. Sie befinden sich in häuslicher Quarantäne. Auch bei ihnen gebe es nur schwache Symptome.