Zeit für Wünsche

Andrea Hellmann freut sich auf die Weihnachtspost.

Nein, eine Badehose wäre keine gute Idee für Weihnachtsgeschenke. Kleiner Scherz dem Wetter geschuldet. Haben Sie sich aber schon Gedanken darüber gemacht?

Ich schon längst. Die ersten Nachfragen zum Thema Weihnachtsgeschenke gab es bereits vor Wochen von der Familie. Mit Kind im Haus gelten die natürlich nicht der eigenen Person, sondern nur dem Enkelsohn. Der bräuchte eine neue Badehose. Der Blöße, das Kind zu Weihnachten mit Sachen zu beschenken, wollen sich die Großeltern selbstverständlich nicht hingeben, das überlassen sie den stets praktisch veranlagten Ur-Großeltern. Ihre Geschenke sollen schließlich Freude bereiten und nicht gleich wieder im Papier verschwinden. Ich überlege also schon fleißig, wer denn was an der sich täglich ändernden Wunschliste des Sohnes übernehmen kann. Am Samstag ab 14 Uhr hält der Weihnachtsmann wieder persönlich Audienz in Himmelsberg. Vielleicht kann ich ihn überreden, die Liste abzuschließen. Sie selbst dem Weihnachtsmann zu übergeben, ist er nicht mehr bereit. Aber allen anderen Eltern und Kindern viel Freude dabei.