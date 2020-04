Ebeleben. Bei dem Vorfall am Markt in Ebeleben entstand ein Sachschaden von rund 2500 Euro. Ob auch etwas gestohlen wurde, wird noch ermittelt.

Zigarettenautomat in Ebeleben gesprengt: Polizei sucht Zeugen

Unbekannte haben am Markt in Ebeleben einen Zigarettenautomaten gesprengt. Bei der Tat, die am Dienstag bemerkt wurde, ist ein Sachschaden von etwa 2500 Euro entstanden, wie die die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der Automat weise erhebliche Schäden auf; ob etwas daraus erbeutet wurde, müsse noch ermittelt werden.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die etwas beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizei in Sondershausen unter der 03632/6610 entgegen.