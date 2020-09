Zu Herzen gehende und zarte Klänge

Bliederstedt. Am 20. September wird in der St.-Anna-Kirche ein Gottesdienst mit Orgeleinweihung gefeiert. Ehemaliger Kreiskantor Andreas Fauß spielt das Instrument.

„Das Instrument ist sehr klein und kann zu Herzen gehende, zarte Töne hervorbringen“, sagt Andreas Fauß. Der ehemalige Kreiskantor und Orgelsachverständige des Kirchenkreises Bad Frankenhausen-Sondershausen wird am Sonntag, 20. September, 17 Uhr, in der St.-Anna-Kirche in Bliederstedt zum Gottesdienst das Instrument erstmals nach der Restaurierung erklingen lassen. Er hatte vor Jahren ein Gutachten für die zwar noch spielbare, aber unter starker Nebengeräuschentwicklung leidende Orgel erstellt.