Zum Saufen auf den Marktplatz

Tag für Tag zieht Sondershausens Marktplatz durstige Kehlen an. Manche trinken hier lieber allein und wedeln gleich rauflustig mit der Rute, wenn sich ein Anderer nur nähert. Dann hilft bisweilen nur eine kräftiges Reißen am Riemen, um das zufällige Treffen nicht in eine üble Keilerei ausarten zu lassen. Dass sich solche rüden Heißsporne lärmgewaltig ankläffen und sich dabei drohend in Pose werfen ist mitunter nicht zu vermeiden. Konsequenter Eingriff von herrschender Hand aber verhindert fast immer, Schlimmeres zu vermeiden.

Es kommen aber auch ganz gesellige Trinker, manchmal gleich im Rudel, die sich gern rund um den Springbrunnen zum gemeinsamen Saufen verteilen. Rangeln muss hier eigentlich sowieso niemand. Schließlich sprudelt das Stöffchen der Begierde auf dem Sondershäuser Marktplatz die ganze Freiluftsaison über unablässig. Und dazu noch total für lau. Die Stadt zahlt die Zeche, selbst für größere Kumpelgelage. Bedenken gibt es offenbar nicht. Warum auch. Selbst für Kinder ist es ganz und gar unbedenklich, wenn sie Hunden begegnen, die ihren Durst am Brunnenwasser

stillen.