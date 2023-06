Zwei Bewerber um neuen Energiemanager

Der neue interkommunale Energiemanager soll künftig die Gebäudetechnik in den städtischen Immobilien in Bad Frankenhausen, An der Schmücke und Roßleben-Wiehe in kontrollieren und Verbesserungsmaßnahmen umsetzen, wie etwa das richtige Einstellen der Heizungsanlage oder das Tauschen von defekten Thermostaten.