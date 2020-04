Bad Frankenhausen. Die Freiwillige Feuerwehr Bad Frankenhausen war am Samstag gleich doppelt im Einsatz.

Zwei Feuer am Samstagmorgen

Samstagmorgen um 5 Uhr wurde die freiwillige Feuerwehr zu einem Brand in einem Garten in der Rottlebener Straße gerufen. Es brannte, wie die Wehr berichtet, in einem Gewächshaus. Die Brandursache sei unklar. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Parallel dazu wurde die Feuerwehr vor das Regionalmuseum gerufen. Dort brannte ein Teil eines bereits gefällten Baumstammes. Das Feuer wurde gelöscht.