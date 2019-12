Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zwei Frauen nach Unfall in Sondershausen verletzt

Zu Verkehrsbehinderungen ist es nach einem Unfall am Donnerstagmorgen in der Güntherstraße in Sondershausen gekommen. Kurz nach 7 Uhr wollte eine Autofahrerin mit ihrem Golf von der Wilhelm-Külz-Straße auf die Güntherstraße abbiegen. Hierbei kollidierte sie mit einem VW Eos, dessen Fahrerin in Richtung Busbahnhof unterwegs war.

Beide Frauen, im Alter von 53 und 55 Jahren, kamen ins Krankenhaus. Die Autos mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehr säuberte die Straße, so dass kurz vor 9 die Unfallstelle freigegeben werden konnte.