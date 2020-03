Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zwei neue Corona-Fälle im Landkreis

Zwei neue Corona-Infizierte meldet das Landratsamt. Damit sind es 19 bestätigte Fälle im Landkreis. Inzwischen lasse sich nicht mehr jeder Fall auf einen Aufenthalt in einem Risikogebiet zurückführen, erklärte der Sprecher der Kreisverwaltung Heinz-Ulrich Thiele. Neben Rückkehrern habe es auch Ansteckungen vor Ort gegeben. Im Krankenhaus müsse aktuell keiner der Infizierten behandelt werden. Alle befinden sich in häuslicher Quarantäne. Die Corona-Infektion in der Reha-Klinik in Bad Frankenhausen, die am Donnerstag bekannt geworden war, zählt nicht mit in die Statistik des Kyffhäuserkreises. Der Patient sei wieder in seiner Heimat.

Die Kreisverwaltung bereit sich darauf vor, wenn nötig, die Kapazitäten im Abstrichzentrum zu erhöhen und die Öffnungszeiten von bislang zwei Stunden am Tag zu erweitern. Auch die Einrichtung eines weiteren Standorts sei möglich, so Thiele.