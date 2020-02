Zweiter Bauabschnitt in der Greußener Neustadt

Die Bauarbeiten am zweiten Bauabschnitt für den grundhaften Ausbau der Neustadt in Greußen laufen seit Mitte Januar. Hier werden in den nächsten Monaten Abwasser- und Regenwasserkanäle sowie Leitungen verlegt. Die Baumaßnahmen machen eine Vollsperrung ab dem ehemaligen Kulturhaus bis zum Abzweig Steinweg notwendig. Umleitungen nach Grüningen und Topfstedt beziehungsweise in die Gegenrichtung sind ausgeschildert. Das Ende der gesamten Baumaßnahme soll, wenn alles nach Plan verläuft, Ende des Jahres erfolgen.