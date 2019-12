Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zwerghühner und Enten, wo sonst Musik spielt

„So eine Anzahl haben wir in den vergangenen Jahren nicht erreicht, das ist für unser Einzugsgebiet richtig gut. Ich bin sehr zufrieden“, sagt Klaus Ohlendorf. Er ist der Vorsitzende des Rassegeflügelvereins Sondershausen. Dessen Mitglieder laden am kommenden Samstag, von 9 bis 17 Uhr sowie am Sonntag von 9 bis 14 Uhr zur Rassegeflügel-Kreisschau ins Klubhaus Stock’sen ein. 68 Züchter aus dem Kyffhäuserkreis und angrenzenden Landkreisen werden erwartet, die insgesamt knapp 570 Tiere ausstellen. Dabei handele es sich um Gänse, Enten, Hühner, Tauben und Zwerghühner.

Zudem soll als besonderer Blickfang eine Voliere aufgestellt werden, in der sich exotisches Ziergeflügel befindet. Für die Kreisschau am Wochenende habe sich der Verein entschieden, keinen Eintritt zu nehmen. Interesse bei potenziellen Nachwuchszüchtern zu wecken und die Schau einer breiten Öffentlichkeit zu präsentieren stehe zunächst im Vordergrund.

Der Verein feiert im Jahr 2021 sein 125-jähriges Bestehen. Nach dem Rassegeflügelverein in Greußen, der 1888 gegründet wurde, sei der Sondershäuser Rassegeflügelverein der älteste auf dem Gebiet des westlichen Landkreises. Aus gegebenen Anlass soll in zwei Jahren eine ähnliche Ausstellung organisiert werden – nach Möglichkeit noch attraktiver und einer nochmals erhöhten Anzahl von Ausstellern und gezeigten Tieren. „Ob uns das gelingt, werden wir sehen“, so Ohlendorf. Die Kapazität im Klubhaus Stock’sen wäre dafür gegeben. Mit den Vorbereitungen, auch wenn der Termin noch weit in der Zukunft liegt, habe der Verein bereits begonnen. So sei es wichtig, sich rechtzeitig um geeignete Räumlichkeiten zu kümmern. Den Vertrag für die Nutzung des Klubhauses zur Jubiläumsausstellung sei bereits unter Dach und Fach, sagt Ohlendorf erleichtert. Aber auch die Preisrichter müssten rechtzeitig verpflichtet werden, so Ohlendorf weiter. Denn erfahrungsgemäß gibt es in der Region in den Monaten November und Dezember einige Ausstellungen.

Ausstellung im Klubhaus Stock’sen Samstag 9 bis 17 Uhr, Sonntag 9 bis 14 Uhr