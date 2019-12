Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zwischenstopp für Schwertransport

Zwei Schwertransporte - mit einer in mehrere Teile zerlegten großen Presse - haben auf ihrem Weg nach Aken einen außerplanmäßigen Zwischenstopp in Sondershausen eingelegt. Grund für den Halt, der planmäßig in der Nähe des Stausees Kelbra stattfinden sollte, war die Tatsache, dass man sich in Absprache mit der Polizei aufgrund des gegen 5 Uhr morgens einsetzenden Berufsverkehrs entschlossen habe, die Schwerlasttransporte in der Nordhäuser Straße abzuparken. „Wir denken, am frühen Abend weiterfahren zu können“, informierte der zuständige Projektleiter Markus Hofmann. Der Transport geht dann weiter zum Binnenhafen in Aken, von da nach Hamburg und anschließend ins Ausland.