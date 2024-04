Unstrut-Hainich-Kreis. Ein erstklassiger Magier kommt in den Unstrut-Hainich-Kreis, dazu eine Frauen-a-capella-Gruppe. Es wird frivol, gruselig und rockig. Das lässt sich am Wochenende im Unstrut-Hainich-Kreis erleben.

Magie und selten Phänomene in Bad Langensalza

Der Magier, Mentalist und Hypnotiseur Danny Ocean, bekannt aus der Pro-7-Show „The Next Uri Geller“, kommt nach Bad Langensalza. Er zeigt am Freitag, 19. April, um 20 Uhr im Kultur- und Kongresszentrum seine Show „Phänomene“, bei der Danny Ocean Gabeln verbiegt und Gedanken liest. Mit seinem Auftritt löst der gebürtige Altenburger auch ein Versprechen ein. Denn er begeisterte bereits die Bad Langensalzaer bei einer Feier der Firma TMP und musste schwören, dass er wiederkommt. Danny Ocean sagte gegenüber unserer Zeitung: „Das Publikum darf sich auf die ganze Show freuen, es wird sicher manchmal nicht wissen, ob es lachen oder verzweifeln soll. Ich freue mich immer ganz besonders auf den Act im zweiten Teil der Show, wo Gäste untereinander Gedanken lesen und sogar Gefühle von einer Person auf eine andere übertragen werden.“

Rockiges auf der Sonntagsbühne in Mühlhausen

Die Band HUK aus Braunschweig stellt am Freitag, 19. April, ab 20 Uhr, Mühlhausen auf der Sonntagsbühne ihr neues Album „About Love“ vor. Zu hören sind im Ratskeller einprägsames Songwriting, treffsichere Hooklines und ausdrucksstarker Gesang - und das immer mit dem richtigen Gespür für das musikalisch Wesentliche.

Mit Michael Fabian am Bass und Michael Brünig am Schlagzeug überzeugt das Trio um André Huk (E- und Akustikgitarre) mit Kompaktheit, Energie und absoluter Spielfreude. André Huk ist bereits seit mehr als 25 Jahren in verschiedenen musikalischen Formationen bundesweit aktiv. Mit seiner Band HUK konzentriert er sich auf seine eigenen musikalischen Gene. Die Songs bündeln seine Einflüsse aus den Genres Folk, Rock, Blues, wobei keine Schublade wirklich zu passen scheint. Tickets ausschließlich unter der E-Mail-Adresse reservierung@sonntagsbuehne.de oder vor Ort.

Gruselige und frivole Geschichten

Ein bisschen gruselig, bisschen frivol soll es bei einem amüsanten Geschichtenabend mit Musik am Samstag, 20. April, 19.30 Uhr, im Kaminzimmer der „Hofgesellschaft“ auf dem Ferienhof Hainich-Zeit in Eigenrieden, Kreuzstraße 1, werden. Astrid Bank, Theresa Blumschein und Edgar Schlegel nehmen die Bücher in die Hand und lesen ausgewählte kuriose Kurzgeschichten aus mehreren Epochen theatralisch. Dabei gibt es Einblicke in das Liebesleben in Königshäusern, und es wird erzählt, wie ein Einsiedler wider seines Willens ein wonnevolles Glück erfährt. Begleitet wird das etwa 60-minütige literarisch-musikalische Programm des Mühlhäuser Sorglos-Theaters unter der Spielleitung von Bernhard Ohnesorge an der Gitarre. Kartenreservierung sind erforderlich unter der Telefonnummer 0178 148 1447 oder per Mail an kontakt@hainich-zeit.de.

Frauen mit a-capella-Programm zu Gast

Die Frauen-a-capella-Band Medlz aus Dresden ist am Freitag, 19. April, ab 20 Uhr, zu Gast in der Kilianikirche in Mühlhausen. Weibliche A-cappella-Bands sind nicht so unterhaltsam wie ihre männlichen Pendants? Ihr Sound ist zu klassisch und man kann nicht so feiern, lachen und tanzen? Dass dies schlicht Klischees sind, beweisen die vier Frauen der Band Medlz aus Dresden seit nunmehr 25 Jahren. Gemeinsam mit ihrem Publikum wollen sie am Freitag in Mühlhausen in Erinnerungen schwelgen und werden aus allen vergangenen Programmen dessen Lieblinge noch einmal auf die Bühne bringen. Ob „Rammstein“, „Das Boot”, „Nothing compares to you” oder „Die Schöne und das Biest“ – an diesem Abend ist für jeden etwas dabei.

Ur-Gestein der Radiolandschaft kommt nach Mühlhausen

Peter Urban, der seit Jahrzehnten die deutsche Radiolandschaft prägt als legendär trockener Kommentator des Eurovision Song Contests, als Moderator verschiedener Musiksendungen, inzwischen auch als Podcaster, kommt am 20. April nach Mühlhausen. Urban beobachtet seit fast 50 Jahren als Pop-Experte die nationale und internationale Musikszene und hat in seiner langen Laufbahn unzählige Pop-Größen getroffen, interviewt und porträtiert, von Keith Richards über Yoko Ono zu David Bowie, Elton John, Joni Mitchell, Harry Belafonte und Eric Clapton. Mit seinem Buch „On Air“ legt er nun seine Memoiren vor. Zu erleben ist er am Samstag ab 19.30 Uhr in der Rathaushalle.

