Unstrut-Hainich-Kreis. Endlich eine Baustelle weniger in Mühlhausen. Wo ist nun freie Fahrt? Nachrichten kurz & knapp finden Sie hier.

Bauarbeiten in Mühlhäuser Thälmannstraße zu Ende

Die Thälmannstraße in Mühlhausen ist wieder für den Verkehr freigegeben, wie die Stadtverwaltung mitteilt. Für den grundhaften Ausbau der Straße war der Bereich zwischen Thomas-Müntzer-Straße und Bahnhofsplatz gesperrt gewesen. Neben dem Straßenausbau seien auch die Trink- und Abwasserleitungen sowie Versorgungsleitungen der Stadtwerke erneuert worden, so die Stadtverwaltung weiter. In den kommenden Wochen sollen die eingefassten Baumscheiben durch eine immergrüne Bepflanzung ergänzt werden.

Geld für Nachwuchssport in fünf Vereinen

Andreas Siebert (von links), Torsten Otto, Ronny Dobeneck sowie Arndt Kaiser (von rechts) und Andre Hofmann nahmen von Landrat Zanker das Geld entgegen. © Landratsamt | Jessica Döring

Fünf Vereine aus dem Unstrut-Hainich-Kreis bekamen jetzt einen finanziellen Zuschuss: Insgesamt 4000 Euro zur Förderung des Nachwuchssports verteilte Landrat Harald Zanker (SPD). Das teilte das Landratsamt des Unstrut-Hainich-Kreises mit. Das Geld ging an den SV Empor Bad Langensalza, den FSV 1996 Preußen Bad Langensalza, die JfC Unstrut-Eagles, den TSV 1861 Bad Tennstedt und den Thamsbrücker Sportverein.

Neues Angebot zur Wertebildung bei Kindern

Das Medienzentrum Unstrut-Hainich-Kreis mit Sitz in der Margaretenstraße in Mühlhausen bietet neu den „Wertereisekoffer“ an, wie das Landratsamt mitteilt. Er soll Lehrkräfte dabei unterstützen, mit Kindern und Jugendlichen Wertevorstellungen und ethische Fragen zu diskutieren. Das Angebot richtet sich an Schüler der Klassen 4 bis 7. Es gehe darum, demokratisches Handeln und Denken zu fördern, so das Landratsamt in seiner Pressemitteilung weiter. Als Handlungsrahmen für die Wertebildung wurde das Bild einer Entdeckungsreise durch das Land der Werte gewählt. Der Koffer, die Landkarte und der Reisepass mit Stempelset sind das Reisegepäck der Kinder, mit dem sie sich auf Wertereise begeben. Am Donnerstag, 18. April, gehen damit im Medienzentrum Unstrut-Hainich-Kreis erstmalig Schüler der 5. Klasse des Gymnasiums Großengottern auf Wertereise.

Blaskapelle spielt Frühjahrskonzert in Diedorf

Die Blaskapelle „Megagroup Eichsfeld“ tritt am Freitag, 19. April, im Saal der „Alten Strumpffabrik“ in der Wendehäuser Straße in Diedorf mit ihrem Frühjahrskonzert auf. Wie das Kulturzentrum mitteilt, spiele die Kapelle eigene Kompositionen und bekannte, selbst arrangierte Stücke. Das Konzert beginnt um 19 Uhr, Tickets können über die Website der Strumpffabrik gekauft werden.

Landtagsabgeordnete bieten Bürgersprechstunde im Unstrut-Hainich-Kreis an

Der Petitionsausschuss des Thüringer Landtags bietet seine nächste Bürgersprechstunde am 23. April im Landratsamt des Unstrut-Hainich-Kreises an, wie das Landratsamt mitteilt. Die Sprechstunde werde von Landtagsabgeordnete durchgeführt. Der Petitionsausschuss des Landtags befasst sich Bitten und Beschwerden von Bürgern, wenn sie Landesbehörden oder andere Stellen betreffen, die der Landesaufsicht unterliegen. Termine für die Sprechstunde können telefonisch unter 0361/377 2135 vereinbart werden. Außerdem besteht die Möglichkeit, sich schriftlich an den Petitionsausschuss des Thüringer Landtags zu wenden und Petitionen online unter https://petitionen.thueringer-landtag.de/ einzureichen.

Neuer Veranstaltungsort für Multivisionshow „Schottland“ in Bad Langensalza

Die Bilderreise durch Schottland am 23. April wurde in die Gottesackerkirche St. Trinitatis in Bad Langensalza verlegt, wie die Veranstalter mitteilen. Ursprünglich sollte sie im Kultur- und Kongresszentrum stattfinden. Die beiden Fotojournalisten Sandra Butscheike und Steffen Mender wollen in ihrer Multivisions-Showüber ihre monatelangen Reisen durch Schottland berichten.

