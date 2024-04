Einbruch, Fahrerflucht und Sachbeschädigung: In diesen Fällen ermittelt die Polizei.

Metalltor in Gerstungen gerammt und dann abgehauen

Am Freitagnachmittag gegen 15.30 Uhr rammte nach Angaben der Polizei ein unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrzeug auf dem Gelände eines Baumarktes in der Gerstunger Brückenstraße ein Metalltor und beschädigt dieses. Der Unfallfahrer gab dann aber pflichtwidrig Fersengeld und entfernte sich vom Unfallort. Die Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Unfallflucht ein und sucht Zeugen, die den Unfall wahrgenommen haben und Informationen zum Verursacher und seinem Fahrzeug geben können. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 03691/26 11 14 und der Bezugsnummer 0094376/2024 entgegengenommen.

Auto zerkratzt, 6000 Euro Sachschaden

Unbekannte zerkratzten am Freitag zwischen 6.20 Uhr und 12 Uhr in Eisenach einen schwarzen VW Arteon, der nach Angaben der Polizei von Samstag vor einem Verwaltungsgebäude in der Ernst-Thälmann-Straße parkte. Der oder die unbekannten Täter verursachten einen Sachschaden von über 6000 Euro. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung ein. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Eisenach unter der Telefonnummer 03691/26 11 24 und der Bezugsnummer 0094109/2024 zu melden.

Einbruch in mehrere Keller in Eisenach

Kellerräume in einem Mehrfamilienhaus in der Tiefenbacher Allee in Eisenach waren das Ziel von Einbrechern. Die Unbekannten brachen nach Polizeiangaben in der Zeit zwischen Donnerstag, 17 Uhr, bis Freitag, 15.30 Uhr, mehrere Kellerabteile auf. Nach aktuellem Stand entwendeten sie eine Fotokamera der Marke „Canon“. Der Wert könne noch nicht beziffert werden. Es entstand geringfügiger Sachschaden. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen besonders schwerem Diebstahl ein und sucht Zeugen, die sachdienliche Informationen geben können (Telefonnummer 03691/26 11 24, Bezugsnummer 0094437/2024).

rsb