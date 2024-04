Zwei Diebstähle und einen Fahrer ohne Lappen in Eisenach ertappt

Eine Kaffeemaschine aus einem Kindergarten gestohlen

Ein oder mehrere Unbekannte sind in einen Kindergarten in der Eisenacher Altstadtstraße eingebrochen. Um in das Gebäudeinnere zu gelangen, haben der oder die Einbrecher ein Fenster beschädigt und haben sich anschließend eine Kaffeemaschine gegriffen und ließen diese mitgehen. Passiert ist dieser Einbruch zwischen vergangenem Freitagnachmittag 17 Uhr und Montagmorgen 5.40 Uhr. red

Hinweise nimmt die Polizei Eisenach unter Telefon: 03691-261124 (Bezugsnummer: 0095731/2024) entgegen

Hochwertiges Fahrrad in Eisenach verschwunden

Ein dunkelrotes E-Bike der Marke „Giant“ ist vor einem Krankenhaus in der Mühlhäuser Straße von Eisenach gestohlen worden. Wie einer Mitteilung der Landespolizeiinspektion Gotha zu entnehmen ist, hat sich ein Langfinger das Rad im Wert von circa 5000 Euro am vergangenen Sonntag in der Zeit zwischen 21.20 und 22.45 Uhr geschnappt. red

Hinweise zum Dieb oder zum Rad nimmt die Polizei Eisenach unter Telefon: 03691-261124 (Bezugsnummer: 0095563/2024) entgegen.

18-Jähriger im BMW ohne Fahrerlaubnis erwischt

Der 18-jährige Fahrer eines BMW wurde am Montagvormittag von Polizeibeamten einer Verkehrskontrolle unterzogen. Wie die Ermittlungen ergaben, war der junge Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Folglich wurde seine Weiterfahrt unterbunden und ein Verfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. red

