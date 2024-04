Eisenach. Mehr als sonst müssen Freitag im Wartburgkreis all jene teure Fotos fürchten, die sich nicht an die vorgeschriebenen Geschwindigkeiten halten. Diese Standorte sind bekannt.

Mit Thüringen beteiligt sich am 19. April auch der Wartburgkreis am bundesweit stattfindenden Blitzer-Marathon. Hier wird in Eisenach, im Kreisgebiet und bei den Thüringer Nachbarn geblitzt:

Wutha-Farnroda, Am Taubenacker

Lengröden, B7

B7 zwischen Ifta und Creuzburg

B84 zwischen Großenlupnitz und Behringen

Bad Liebenstein, Treonstraße/Bahnhofstraße

Bad Salzungen (B61), Hersfelder Straße

Bad Salzungen (L1121), August-Bebel-Straße

Günthersleben, Burgenlandallee

Waltershausen, Ohrdrufer Straße

Gotha, Gleichenstraße

Georgenthal, Bahnhofstraße

Ohrdruf, Suhler Straße

Gotha, Kindleber Straße

L3247 zwischen Luisenthal/Ohrdruf

Suhl, Am Sehmar

Suhl, Meininger Straße

Steinbach-Hallenberg

Zella-Mehlis

Meiningen, Berliner Straße

Schmalkalden, Renthofstraße

Schmalkalden, Allendestraße

Mühlhausen, Johannisstraße

Mühlhausen, B249, ÖHK

Mühlhausen, B249, Sondershäuser Landstraße

red