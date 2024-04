Schwerstedt. Der Stadtrat der Landgemeinde Am Ettersberg hat am Mittwoch in Schwerstedt außerdem die Eintrittspreise für das Freibad Ottmannshausen und die Vereinsförderung als Themen.

Kurz vor Ende der Legislaturperiode soll das Zahlenwerk noch die Weihe erhalten: Der Stadtrat der Landgemeinde Am Ettersberg bereitet sich auf seine wichtigste Sitzung des Jahres vor. Nach langen und intensiven Vorbereitungen in der Verwaltung und den Ausschüssen liegt am Mittwoch, 10. April, ab 19 Uhr im Schwerstedter Saal der Haushalt für das laufende Jahr zum Beschluss vor. Neben den Investitionsprojekten soll darin auch eine Summe von rund 170.000 Euro zur Unterstützung der Vereine in den 19 Orten verankert sein: Die Landgemeinde will den Ehrenamtlern die Pflege kommunaler Rasenflächen übertragen und dafür 65 Cent pro Quadratmeter und Jahr in die Vereinskassen fließen lassen (unsere Zeitung berichtete). Zum Start dieses Projektes liegt den Abgeordneten auch eine gesonderte Beschlussvorlage direkt vor der Haushaltsdebatte vor.

Auf der Tagesordnung stehen zudem die diesjährigen Eintrittspreise für das Freibad Ottmannshausen, in dem die Sanierungsarbeiten gerade in die wichtigste Phase gehen. In weiteren Vorlagen beschäftigt sich der Stadtrat mit dem Bebauungsplan „Hauptstraße Berlstedt“, der Heizungs-Erneuerung der Großobringer Wohnblöcke und dem Verkauf des ehemaligen Schulgebäudes in Hottelstedt.

mg