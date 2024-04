Weimar. Was Passanten im Bereich der Sternbrücke am Stadtschloss unbedingt beachten sollten:

Das Geheimnis um die große Aggressivität eines der beiden Schwäne an der Sternbrücke im Ilmpark ist gelüftet. Das einzig bekannte frei lebende Schwanenpaar in Weimar, bei dem bis zuletzt das Geschlecht der beiden Tiere nicht bekannt war, erwartet Nachwuchs. Der ältere Wasservogel hatte nach dem Verlust seiner vorherigen Begleitung über Jahre allein auf und an der Ilm gelebt. Vor einigen Jahren war dann der jüngere Schwan hinzugekommen. Passanten sollten unbedingt einen großen Bogen um die Schwäne machen, um den Beschützer der gefiederten Familie nicht zusätzlich zu Angriffen zu animieren. Dies gelte auch, nachdem der Nachwuchs geschlüpft und mit seinen Eltern unterwegs sein wird.