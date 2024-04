Weimar. Um sein Gehege zu verteidigen, hat ein Schwan in Weimar einen Mann angegriffen. Für einen Zeugen stellte sich die Situation aber zunächst anders dar.

In Weimar ist am Wochenende ein Mann von einem Schwan angegriffen worden. Laut Angaben der Polizei war der Spaziergänger mit seiner Familie in der Nähe der Sternbrücke im Park unterwegs, als er an dem Tier vorbei kam. Der Schwan habe sofort versucht, sein Gehege zu verteidigen. Auch einen großen Bogen um die junge Schwanenfamilie zu machen, half nichts. Mehrfach habe das Tier den Mann ins Bein gebissen, sodass dieser regelrecht das Tier von sich wegtreten musste.

Ein Zeuge beobachte die Situation nur halb und verständigte aus Angst, der Mann würde den Schwan grundlos attackieren, die Polizei. Diese konnte den Sachverhalt allerdings schnell aufklären. Der MDR hatte zunächst berichtet.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.

red