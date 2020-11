13 neue Erkrankungen im Kreis

Die Bewohner des St.-Elisabeth-Heims in Weimar werden am Montag alle auf Covid-19 getestet.

13 neue Krankheitsfälle im Weimarer Land, 9 in Weimar – das ist nach den jüngsten Informationen aus den Gesundheitsämtern die Corona-Bilanz des Wochenendes. In der Kulturstadt wurden 80 Bewohner des Sophienhauses getestet, bisher sind alle Ergebnisse negativ. Die Drittklässler der Johannes-Falk-Grundschule wurden ebenfalls durchweg negativ getestet und dürfen somit ab Montag, 30. November, wieder die Schule besuchen. Im St.-Elisabeth-Heim hat sich eine Pflegekraft infiziert, die Bewohner werden am Montag getestet. Die 7-Tage-Inzidenz in Weimar beträgt 66,06.