2021 wird der Skyliner in Weimar zum Buga-Leuchtturm

Zum vorerst letzten Mal steigt am Sonntagabend die Kabine des City-Skyliners über die Dächer von Weimar. Seit Dienstag steht aber fest: Die höchste mobile Aussichtsplattform der Welt kommt bereits 2021 in die Stadt zurück. Oberbürgermeister Peter Kleine und Skyliner-Geschäftsführer Thomas Schneider unterzeichneten am Mittag einen Vertrag über die Zusammenarbeit im kommenden Jahr.

Nach der Saison unter Corona-Bedingungen wird der City-Skyliner 2021 der Begleiter von Weimars Außenstandorten der Bundesgartenschau (23. April bis zum 10. Oktober). Neben dem Blick auf die Kulturstadt soll es eine Marketing-Zusammenarbeit am Standort auf dem Goetheplatz geben. Erste Gespräche mit dem Diakonie-Landgut Holzdorf haben dazu bereits stattgefunden. Daneben sind der Historische Friedhof sowie Goethes Garten am Stern, der Park an der Ilm, die Schlossparks Tiefurt, Ettersburg, Belvedere und Kochberg als Buga-Außenstandorte vorgesehen.

„Hoch über der Stadt ist auch das grüne Weimar auf neue Weise zu entdecken“, betont Bürgermeister Ralf Kirsten. Deshalb sei es auch denkbar, andere Themen als die Aussicht auf Straßen, Plätze und Dächer der Stadt mit dem City-Skyliner zu verbinden. Er könne sich sogar vorstellen, der mobilen Aussichtsplattform während Buga-Zeit einen besonderen Namen zu geben.

Der City Skyliner bei Dunkelheit auf dem Goetheplatz – eine besondere Erfahrung. Foto: Michael Baar

Thomas Schneider sieht den Sommer in Weimar als erfolgreich an. Um die 30.000 Besucher zählte sein City-Skyliner in den drei Monaten. Im kommenden Jahr wird er ab April sechs Monate auf dem Goetheplatz stehen. Schon 2015 machte das Unternehmen gute Erfahrungen mit der Bundesgartenschau in der Havelregion. Nun rechnet es auch in Weimar 2021 mit zusätzlichen Buga-Gästen. Sie sollen in der Kabine dann auch mehrsprachig empfangen werden.

Stadt und Unternehmen sind sich einig, dass beide viel von der Zusammenarbeit haben. Der City-Skyliner lockte Gäste aus ganz Thüringen in die Stadt. Die mobile Aussichtsplattform hat derweil in schwierigen Zeiten einen sicheren Standort gefunden.