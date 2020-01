Das hohe Verkehrsaufkommen und die hohe Randbebauung am Stadtring sorgen gemeinsam für den großen Lärmpegel.

Weimar. Der Entwurf des neuen Lärmaktionsplans liegt noch zwei Wochen lang an der Schwanseestraße 17 aus

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

2500 Weimarer erdulden dauerhaft zu viel Lärm

Noch immer sind wesentliche Teile der Weimarer Bevölkerung Geräuschpegeln ausgesetzt, die lärmbedingte Gesundheitsrisiken sowie Schlafstörungen zur Folge haben. Das räumt die Stadtverwaltung in einem Begleitpapier zum Entwurf des Lärmaktionsplans ein, der gegenwärtig im Umweltamt an der Schwanseestraße 17 ausliegt. Nach der Bürgerumfrage 2018 sei das eine weitere Möglichkeit für die Weimarer, sich an der Lärmaktionsplanung zu beteiligen.

EU und Bund verpflichten die Stadt, einen Lärmaktionsplan zur Minderung von Umgebungslärm aufzustellen, regelmäßig zu überprüfen und fortzuschreiben. Im Wesentlichen geht es dabei um Straßenverkehrslärm, so die Verwaltung. Nach den Planungen von 2008 und 2013 sei die aktuelle Fortschreibung bereits Stufe 3. Nach Verwaltungsangaben sind derzeit etwa 2631 Personen ganztägig und 2490 Personen nachts von Überschreitungen der Lärm-Planziele für Weimar betroffen. Diese liegen bei 65 Dezibel für den „Tag-Abend-Nachtzeitraum“ und 55 dB(A) für den Nachtzeitraum. Als Schwerpunktbereiche gelten weiterhin der Stadtring, die Ackerwand und die untere Humboldtstraße. Während dafür auf dem Stadtring das hohe Verkehrsaufkommen in Verbindung mit der begleitenden Bebauung sorgen, sind auf Humboldtstraße und an der Ackerwand die Straßenoberflächen besonders lärmträchtig. Gleichzeitig stellt die Verwaltung einen Irrtum richtig, der sich aus der neuen Lärmkartierung ergibt: Die scheinbar deutliche Reduzierung der lärmbetroffenen Personen in Weimar (unsere Zeitung am 31.12.2019) habe ihre Ursache nicht in weniger Lärm, sondern werde „vornehmlich aufgrund der geänderten Erhebung“ ausgewiesen. Gesetzlich vorgeschrieben ist eine Erfassung aller Hauptverkehrsstraßen mit einer Verkehrsbelastung von drei Millionen Fahrzeugen pro Jahr; das sind 8219 Fahrzeuge täglich. Die aktuelle Fortschreibung des Lärmaktionsplans konzentriere sich deshalb auf alle Hauptverkehrsstraßen. Weimar setze die Grenze schon bei 7000 Fahrzeugen pro Tag an. Bei der Fortschreibung 2013 seien allerdings auch Straßen mit deutlich geringeren Verkehrsbelastungen erfasst worden und damit noch mehr Betroffene. Mit dem neuen Lärmaktionsplan für Weimar soll ein Katalog von verschiedenen Maßnahmen gegen den Verkehrslärm beschlossen werden. Im Mittelpunkt: die Erweiterung bestehender und die Anordnung neuer Geschwindigkeitsbegrenzungen auf 30 Stundenkilometer. Andere Maßnahmen sollen den Verkehrsfluss gleichmäßiger gestalten. Die Kombination von Geschwindigkeitsreduzierung und Verkehrsverstetigung könne die Spitzen der Lärmbelastung reduzieren. Zusätzlich gebe es wertvolle Synergieeffekte bei Verkehrssicherheit und Luftreinhaltung. Verschiedene andere Maßnahmen sollen zu einer Verringerung des motorisierten Individualverkehrs und zur Förderung des Rad- und Fußverkehrs sowie des öffentlichen Nahverkehrs führen.

Der Entwurf liegt bis 3. Februar im Umweltamt, Haus I, Zimmer 35, dienstags, donnerstags, freitags 9-12 Uhr, dienstags auch 13-18 Uhr, donnerstags auch 13-15 Uhr für jedermann aus.