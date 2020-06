29-jähriger Dominik Beykirch rückt in Weimar als Chefdirigent auf

Dominik Beykirch übernimmt mit dem Posten des Chefdirigenten eine Position, die es so vorher im DNT noch nicht gegeben hat.

Weimar. Der neue Chefdirigent am DNT Weimar ist erst 29 Jahre alt, in der Klassikerstadt aber längst kein Unbekannter mehr. Zuletzt begeisterte Dominik Beykirch in der Inszenierung „Lanzelot“.

Der 29-jährige Dominik Beykirch wird neuer Chefdirigent am Deutschen Nationaltheater (DNT) Weimar. Beykirch werde den Posten zum Start der Spielzeit 2020/21 den Posten übernehmen, teilte das DNT am Donnerstag mit. Beykirch kam 2015 an das Haus und war zuletzt 1. Koordinierter Kapellmeister.

„Sein hohes Maß an künstlerischer Kompetenz und sein verantwortliches und kontinuierliches Wirken in unserem Theater sind inzwischen wichtige Bestandteile der Qualität unserer musikalischen Arbeit insgesamt“, kommentierte Generalintendant Hasko Weber die Entscheidung.

Beykirch erhielt zuletzt überregional Beachtung mit seiner Interpretation von Paul Dessaus Monumentaloper „Lanzelot“ in der Regie von Peter Konwitschny. Er studierte an der Hochschule für Musik Franz Liszt in Weimar.

Beykirch übernimmt mit dem Posten eine Position, die es so vorher im Haus noch nicht gegeben hat, sagte eine Sprecherin des Theaters. Das DNT suche weiterhin nach einem neuen Generalmusikdirektor (GMD). Der Vertrag des früheren GMD, Kirill Karabits, endete nach der Spielzeit 2018/19.

