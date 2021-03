30-Jährige am Abzweig Keßlar ohne Chance

Ein mutmaßlicher Vorfahrtfehler führte am Samstagabend am Abzweig Kesslar der Landstraße 1060 zu einem schweren Verkehrsunfall.

Vermutlich ein Vorfahrtfehler führte am Samstagabend am Abzweig Keßlar der Landstraße 1060 zu einem schweren Verkehrsunfall bei Blankenhain. Die Fahrerin des Dacia Duster kam aus Richtung Keßlar und wollte auf die L1060 in Richtung Blankenhain auffahren. Dabei übersah sie offenbar einen aus Richtung Blankenhain kommenden BMW X1. Dessen 30-jährige Fahrerin konnte die Kollision trotz Vollbremsung nicht mehr verhindern. So traf der BMW den Dacia direkt auf der Fahrerseite und stieß ihn in den Straßengraben.

Die 59-jährige Dacia-Fahrerin wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt. Ihr Beifahrer konnte befreit werden, während die Feuerwehr der Lindenstadt für die Fahrerin schweres Rettungsgerät ansetzen musste. Mit Schere und Spreizer benötigten die Kameraden - unterstützt von der Feuerwehr Keßlar - rund 20 Minuten, bis sie die Frau dem Rettungsdienst übergeben konnten. Ihr schwerverletzter Mann sowie die BMW-Fahrerin waren zwischenzeitlich bereits in die Zentralklinik Bad Berka gebracht worden. Auch die schwerverletzte Dacia-Fahrerin wurde dort eingeliefert.

Für die Rettungsmaßnahmen, Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge war die Strecke für etwa zweieinhalb Stunden voll gesperrt. Es ist nicht der erste schwere Unfall an dieser Kreuzung. Bereits mehrfach kam es hier zu schweren Unfällen, weil der vorfahrtsberechtigte Verkehr übersehen wurde.