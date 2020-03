Beim Seifenkistenrennen der Bauhaus-Uni Weimar am 01.05.2015 in Weimar (Thüringen) fahren Teilnehmerinnen mit ihrem Gefährt die Rennstrecke hinunter. Traditionell wird das Rennen von der Weimarer Studentenschaft organisiert. Mitmachen kann jeder, der seine Seifenkiste vor Rennbeginn durch den "TÜV" bringt.

30. Seifenkisten-Rennen erst im Jahr 2021

Über die Absage des Seifenkisten-Rennens am 1. Mai hinaus hat der Verein "KulturTragWerk" all seine kulturellen Aktivitäten auf unbestimmte Zeit eingestellt. Er betreibt unter anderem das Projekt Eins in der Schützengasse und richtet Events im alten Funkhaus aus. Das 30. Rennen werde demnach erst 2021 stattfinden. Veranstaltungen wie der Hochschulball und Ausstellungen im Funkhaus seien jetzt für Herbst vorgesehen. red