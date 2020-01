Kranichfeld. Über seinen Fußmarsch von Arnstadt ins spanische Santiago de Compostela berichtet Heimbert Fleischer am 26. Januar in Kranichfeld.

3000 Kilometer in 105 Tagen

Unter dem Titel „Der weite Weg: meine Pilgerreise von Thüringen nach Santiago de Compostela“ hat das Baumbachhaus in Kranichfeld für Sonntag, 26. Januar, um 17 Uhr, zu einem sehr besonderen wie authentischen Vortrag eingeladen. Darin berichtet Heimbert Fleischer, wie er seinen seit 1999 gehegten Traum in die Tat umsetzte und 2019 von Arnstadt nach Santiago de Compostela im spanischen Galizien pilgerte. Entlang der Jakobswege durch drei Länder Europas bewältigte er die rund 3000 Kilometer zu Fuß in 105 Tagen. Von seinen Erlebnissen und Begegnungen am Wegesrand berichtet er nun in Kranichfeld.