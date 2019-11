Das Gebäude des Bildungsvereins der Ver- und Entsorgungsunternehmen Thüringen (BVE) in der Döbereinerstraße 28 in Weimar-Nord.

50 Jahre überbetriebliche Ausbildung in Weimar

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

50 Jahre überbetriebliche Ausbildung in Weimar

Mit einer Festveranstaltung wird am Freitag, 29. November, das 25-jährige Bestehen des Bildungsvereins der Ver- und Entsorgungsunternehmen Thüringen in Weimars Döbereinerstraße begangen. Der Verein, getragen von 25 Mitgliedsbetrieben der Thüringer Wasserbranche, setzt die Tradition der seit 1970 in der Nordstraße angesiedelten überbetrieblichen Berufsausbildung für Thüringer Unternehmen der Wasserver- und Abwasserentsorgung fort. Derzeit werden 107 Lehrlinge aus 36 Unternehmen zu Fachkräften für Wasserversorgungstechnik oder Abwassertechnik sowie als Anlagenmechaniker ausgebildet.

Die Bilanz der 50 Jahre Ausbildung in Weimar lässt sich sehen: 2000 Azubis erlernten 1970 bis 1994 und 730 Auszubildende 1994 bis 2019 ihren Beruf in Weimar. Die Ausbildungsstätte ist modern ausgestattet, betonte der Vereinsvorsitzende, Diplom-Ingenieur Klaus Hänseroth. Die Auszubildenden und Vereinsmitglieder wollen das zum Jubiläum den geladenen Gästen demonstrieren, darunter Landtagsabgeordnete und Vertreter aus Ministerien und Einrichtungen.

Um die Zukunft der Ausbildungsstätte zu sichern, beraten die Vereinsmitglieder an diesem Tag darüber hinaus über einen zusätzlichen Neubau für ein „Zentrum für Wissens- und Technologietransfer der Thüringer Wasserbranche“. Dieser solle auch in Weimar entstehen.