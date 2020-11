52 Wunschzettel am Baum der Lions im Weimar Atrium

Bis zum 16. Dezember können Besucher des Weimar-Atriums Kinderwünsche erfüllen. Der Lions Club Weimar Classic hat Montag im Foyer am Haupteingang den inzwischen achten Wunschzettelbaum aufgestellt. An ihm hängen Wunschzettel, die 52 Kinder gemalt und bei der "Weimarer Tafel plus“ abgegeben haben. Die Lions haben sie diesmal vorsorglich auch laminiert. Wer einen der Wunschzettel erfüllen will, kann das Wunschgeschenk bis 16. Dezember unverpackt in der Atrium Apotheke abgeben.