Diebe klauen in Großschwabhausen eine 20 Jahre alte und 6 Meter hohe Tanne (Symbolbild).

Sechs Meter hohe Tanne in Großschwabhausen gestohlen

Großschwabhausen. Diebe dringen in Großschwabhausen auf ein Grundstück ein, fällen eine Tanne und klauen diese anschließend.

Im Zeitraum zwischen dem 20.11.2022 und dem 30.11.2022 drangen Unbekannte in ein Gartengrundstück in der Weimarer Straße in Großschwabhausen ein.

Laut Angaben der Polizei, brachen die Unbekannten ein Vorhängeschloss auf und fuhren mit ihrem Fahrzeug direkt auf das Grundstück. Dort fällten sie eine 20 Jahre alte und 6 Meter hohe Blautanne und zogen diese mithilfe ihres Fahrzeuges vom Grundstück auf eine benachbarte Wiese.

Dort luden die dreisten Diebe die Tanne auf ihr Fahrzeug und verschwanden. Außer der Tanne wurde nichts gestohlen. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizeiinspektion Apolda unter Tel.: 03644/541-0 entgegen.