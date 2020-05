Der Arbeitsschutzchef der Arnstädter Firma Catl, Andreas Möllmann (links), übergab die Masken am Kinderland in Weimar-West.

Weimar. Unternehmen aus Arnstadt mit Hauptsitz in China bedenkt weitere Einrichtungen in Thüringen.

6000 Masken für Jul-Häuser in Weimar

6000 Masken für Weimarer Jul-Einrichtungen übergab der Arbeitsschutzchef der Arnstädter Firma Catl, Andreas Möllmann (links), am Kinderland in Weimar-West. Das Unternehmen mit Hauptstandort China bedachte bereits die Kassenärztliche Vereinigung mit 200.000 Masken. Neben der Jul mit ihrem Geschäftsführer Matthias Labitzke (2. von links) profitierten von der neuen Lieferung mit 30.000 Stück DRK-Kreisverbände und Kindergärten in Thüringen. Möllmanns Kontakt zu Jul ist privater Natur. Der Weimarer hat einst dort gearbeitet und seine Kinder besuchten den Fröbel-Kindergarten. Die Jul selbst hat bisher 2000 Mund-Nase-Abdeckungen genäht und verteilt.