79-Jähriger fährt Radfahrer an und verletzt ihn schwer – Streit auf Kirmes eskaliert

Die Meldungen der Polizei für Weimar und Umgebung.

Ein 79 Jahre alter Skoda-Fahrer hat am Sonntagvormittag auf der Bundesstraße 87 einen Radfahrer angefahren. Der Autofahrer kam aus Richtung Bad Berka und fuhr in Richtung München. Kurz vor der Ortslage München erkannte er offenbar den vor ihm fahrenden 35-jährigen Radfahrer zu spät und fuhr auf.

Der Fahrradfahrer wurde bei dem Unfall auf die Motorhaube geschleudert und schwer verletzt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Er kam in ein Krankenhaus. Gegen den Autofahrer, der unverletzt blieb, wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. An dem Fahrrad entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro und an dem Auto in Höhe von 3000 Euro.

Streit auf Kirmes eskaliert

Am Sonntagabend wurde die Polizei über eine Streitigkeit auf der Kirmes in Neumark informiert. Eine 34-jährige Kirmesbesucherin hatte eine verbale Auseinandersetzung mit einem 41-jährigen Security-Mitarbeiter. Der 40-jährige Bruder der Kirmesbesucherin versuchte laut Polizei, den Streit zu schlichten, wodurch sich die Situation weiter zuspitzte und der Security-Mitarbeiter den 40-Jährigen schlug. Zeugen werden gebeten bei der Polizei in Weimar unter Telefon 03643/882-0 oder per Mail pi.weimar@polizei.thueringen.de zu melden.

Bundespolizist stört Einbrecher auf frischer Tat

Am Montagmorgen gegen 5 Uhr stellte ein Beamter der Bundespolizei auf dem Weg zu seinem Dienst in der Nähe eines Einkaufcenters in Weimar Schöndorf einen Karton mit verdächtigem Inhalt fest. Zeitgleich sah er drei Personen davonrennen. Die drei Personen sollen zwischen 20 und 40 Jahre alt gewesen sein, einer von Ihnen trug einen grauen Overall. Die hinzugezogenen Beamten der Polizeiinspektion Weimar stellten vor Ort einen Einbruch in ein Tabakgeschäft des Einkaufcenters fest. Eine umfangreiche Fahndung führte nicht zur Ergreifung der Täter. Beutegut und der entstandene Sachschaden sind derzeit noch nicht zu beziffern.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.