84-Jährige verliert 42.000 Euro an Trickbetrüger im Weimarer Land

Buttelstedt. Eine 84-Jährige ist im Weimarer Land auf Trickbetrüger hereingefallen. Die Täter nahmen ihr 32.000 Euro Bargeld und Gold im Wert von 10.000 Euro ab.

Eine 84-jährige Frau hat Bargeld in Höhe von 32.000 Euro und Gold im Wert von 10.000 Euro an Trickbetrüger verloren. Zwischen 14 und 16 Uhr klingelte ein vermeintlicher Polizist an der Haustür der Seniorin. Er teilte ihr mit, dass ihr Sohn Verursacher eines tödlichen Verkehrsunfalls gewesen sei. Für Kaution werde eine größere Menge an Bargeld benötigt.

Ein zweiter Täter kam später vorbei und holte das Geld ab. Die 84-Jährige gab dem Mann 32.000 Euro. Als der Mann sagte, dass dies zu wenig sei, händigte sie ihm das Gold im Wert von 10.000 Euro aus. Danach verschwand der Täter.

Als der Sohn der Rentnerin nach Hause kam, flog der Betrug auf.