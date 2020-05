Weimar. Zu einem weiteren Künstler-Gespräch lädt die ACC Galerie per Live-Stream ein.

ACC-Stipendiat im Video-Gespräch

Über die Veredelungskunst des Pfropfens spricht Mikhail Lylov, Stipendiat des 26. Internationalen Atelierprogramms von ACC-Galerie und Stadt Weimar, am Donnerstag, 14. Mai, 20 Uhr, mit dem Kunsttheoretiker Torsten Blume. Aufgrund der Corona-Pandemie findet dieser Vortrag per Videostream über die Webkonferenz-Plattform Zoom sowie als Live-Stream auf Facebook statt. Der Link zur Veranstaltung (Zoom) wird unter www.acc-weimar.de veröffentlicht. Im Anschluss an das Gespräch werden Nachfragen möglich sein. Vielleicht ist das Pfropfen eine jener Techniken, die zeigen, wie kompliziert es ist, zwischen Kultur und Biologie, dem Selbst und dem Anderem zu unterscheiden.