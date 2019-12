Buchfart. Eine Menge Zuwendung und Unterstützung bekommt das Buchfarter Kinderheim in der Adventszeit. Jüngstes Beispiel war ein Nachmittag in Bad Berka.

Acht Heimbewohner bleiben über die Feiertage in Buchfart

Sie sind gefragt in diesen Wochen: Die 23 Mädchen und Jungen, die zurzeit im Kinderheim „Friedrich Fröbel“ in Buchfart leben, bekommen im Advent eine Menge Aufmerksamkeit. Besuche, Einladungen, Spenden-Aktionen, Auftritte. Ihre Musik- und Tanzgruppe etwa unterhält diverse Senioren-Weihnachtsfeiern in der Region. Gestern durften sie einfach nur Zuschauer sein: Mit Kleinbus und zwei Pkw fuhren 15 Heimbewohner und ihre Betreuer nach Bad Berka, wo der Kindergarten Am Kurpark zur Aktion „Sternstunden“ geladen hatte.

Die 23 Buchfarter hatten im November kleine Wunschzettel ausgefüllt, die als Sterne in der Weihnachts-Deko des Kurpark-Kindergartens hingen. Eltern der Kurpark-Kinder konnten sich einen wegnehmen und den Geschenk-Wunsch erfüllen. Vor der Bescherung führten sechs der nächsten Abc-Schützen des Kindergartens das Theaterstück „Der kleine Igel feiert Weihnachten“ auf, mit Sprachfachkraft Kathleen Wagner als Vorleserin. Der Kita-Förderverein hatte sich zudem noch eine besondere Überraschung einfallen lassen: Vorstands-Vorsitzende Nadine Berg übergab dem Kinderheim für dessen Bolzplatz im Garten zwei neue Fußballtore, ein paar Bälle und einen Satz Schiedsrichter-Pfeifen. Nach der Bescherung folgte noch ein gemütlicher Nachmittag im Freien mit Feuerschale, Wiener Würstchen und Getränken. Die Partnerschaft zwischen Kinderheim und Kindergarten entstand vor vier Jahren. Und zwar auf nachbarschaftlichem Weg: Sandra Necke vom Kita-Förderverein und Kinderheim-Leiterin Cornelia Billeb wohnen in Vollersroda – da kennt man sich. Seitdem hat nicht nur die Weihnachtsbescherung Tradition, sondern in fast jedem Jahr organisiert die Kita eine Familien-Wanderung zum Sommerfest des Kinderheims. Dort gibt es ein Grillfest, ein Kulturprogramm – und eben ein Fußballturnier, bei dem die Bad Berkaer feststellten, dass die Buchfarter nur ein Tor besitzen, das seine besten Tage lange hinter sich hat. Einige Tage vor dem Kurpark-Termin hatte schon der Kfz-Meisterbetrieb Bendl aus Vollersroda mit 500 Euro Spende das Kinderheim überrascht. Für mächtigen Trubel sorgten Anfang des Monats auch die Azubis der regionalen Netto-Märkte, die zum Plätzchenbacken mit den Heimkindern auch gleich die nötigen Zutaten mitgebracht hatten. Weitere „Fröbel“-Unterstützer sind Globus Isserstedt, Antenne Thüringen, der Bad Berkaer „Schienenbäcker“, die Avenida-Therme Hohenfelden, Autohaus Peisker aus Großschwabhausen, Bodenleger Frank Lippold aus Buchfart, das Forstamt Bad Berka und sogar das Weimarer Eurocafé, dessen Mitarbeiter ihre Trinkgelder der Monate November und Dezember spenden. Sie alle wissen, dass die Buchfarter Kinder aus schwierigen Familienverhältnissen kommen und nicht alle zu Weihnachten nach Hause zu ihren Eltern können. Acht der Schützlinge von Cornelia Billeb und ihrem Team verbringen die Feiertage im Heim, einige davon dürfen zumindest für wenige Stunden zu ihren Eltern. Heiligabend 18 Uhr geht es in die Buchfarter Kirche, wo vier Heimkinder zur Besetzung des Krippenspiels gehören. Danach ist Bescherung und Abendessen im Heim. Dessen zehn Pädagogen teilen immer im jährlichen Wechsel die Dienste auf: Fünf sind zu Weihnachten da, die anderen fünf Silvester und Neujahr. Cornelia Billeb hat diesmal den Silvester-Dienst und freut sich schon darauf, den Kindern ihr „Spezialgericht“ zum Abendessen zu zaubern: Ragout fin.