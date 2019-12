Adventsspaß in Kromsdorf und im Nordkreis

Wer am späten Freitagnachmittag rund um das Kromsdorfer Schloss einen Parkplatz suchte, brauchte Geduld oder Phantasie: Schon am ersten Tag des Weihnachtsmarktes herrschte enormer Andrang. Vorteil der vom Steinköpfe-Verein ausgerichteten Veranstaltung: Ein Großteil des Angebots erstreckt sich auf Festebene und Remise und ist damit wetterunabhängig. Nur einige Imbiss- und Getränkestände standen im Freien. In der Schlosskapelle gab es zudem ein Programm der Kita-Knirpse und Grundschüler, das per Beamer live nach draußen übertragen und an die Schlosswand projeziert wurde. Seinen Höhepunkt erlebt der Markt am Samstag: Um 13 und 16 Uhr starten die traditionellen Hammel-Rennen, wie immer können Groß und Klein Wetten abschließen, welches Tier das gegenüberliegende Gatter zuerst erreicht – es gibt Preise zu gewinnen.

Großer Bahnhof herrschte am Freitag auch an und in der Berlstedter Grundschule. Der Nikolausmarkt stieß auf beachtliches Interesse. Drinnen konnten die jungen Gäste Weihnachtssterne basteln, Baumkugeln und Anhänger bemalen und gleich die nötigen Geschenkschachteln falten. Draußen wurden kleine Präsente zum Fest verkauft, Kinderpunsch und Glühwein ausgeschenkt und eifrig am Glücksrad gedreht. Die Feuerwehr fütterte zudem die Flammen in Feuerschalen.

Die Buttelstedter Nikolaikirche öffnete sich derweil zum traditionellen Adventsprogramm des ortsansässigen Lyonel-Feininger-Gymnasiums. Die 5. Klassen führten im bis auf den letzten Platz gefüllten Gotteshaus ein Krippenspiel auf. Zudem waren eine Bläsergruppe sowie der Unterstufen- und der Oberstufenchor zu hören. Auch Mitsingen war natürlich erwünscht.