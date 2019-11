Der umstrittene Innenhof an der Kaunaser Straße in Weimar West. Zur Wendeschleife hin ist er mit einem Zaun abgetrennt. Der Durchgang im Nordosten (oben rechts) ist geschlossen worden.

Ärger um den erneuerten Innenhof

Wie eine Schnecke windet sich die Gebäudeschleife in die Kaunaser Straße von Weimar-West. Damit entsteht ein Innenhof, der im Norden von der Häuserfront zur Moskauer Straße begrenzt wird. Im westlichen Teil liegt eine Wendeschleife für Kraftfahrzeuge. Der östliche Teil des Hofes hat in diesem Jahr neugestaltete Grünanlagen bekommen.

Um genau diesen Hof ist in der Weststadt ein Streit entbrannt. Die Weimarer Wohnstätte hat ihn mit einem Zaun an der Wendeschleife von den öffentlichen Bereichen abgetrennt. Damit kann er nicht mehr durchquert und nur noch von anliegenden Mietern genutzt werden.

Auf der jüngsten Einwohnerversammlung kam die Kritik daran vor allem von Menschen, die nicht am Innenhof wohnen. Sie fühlen sich von der Grünfläche ausgeschlossen. Tatsächlich war diese nicht nur für Anlieger gedacht, als die Blocks gebaut wurden. Mit dem Zustand vor der Umgestaltung waren allerdings die Anlieger nicht einverstanden.

So war die Wohnstätte als Vermieter und als Grundstückeigentümer gefordert. Sie sorgte für die Neugestaltung und beauftragt die Grünpflege. Deren Kosten werden jetzt mit den Nebenkosten auf jene Mieter umgelegt, die direkt am grünen Hof wohnen. Einige Erdgeschosswohnungen bekamen sogar kleine Hausgärten. Alle Anlieger haben damit die Gewissheit, dass sich hinter ihrem Haus nur Nachbarn und deren Gäste aufhalten. Selbst Probleme durch Lärmbelästigung oder Hundekot lassen sich so besser vermeiden oder zumindest direkt ansprechen.

Noch nicht wie geplant abgeschlossen sind die Arbeiten im Westen des Karrees, an der Kaunaser Straße 30 bis 37. Auch hier werden die Außenanlagen neu gestaltet. Die Hauseingänge bekommen neue Vorbauten. 2020 sind für die 80 Wohnungen zudem Arbeiten an Fassade und Balkonen auf der Hausrückseite geplant, was an den Häusern 7 bis 13 in diesem Jahr erfolgte.

Die größten Baumaßnahmen der Wohnstätte finden an der Moskauer Straße statt. Ein Neubau ist dabei nur der Verbinder zwischen den beiden Bestandsblocks an der Moskauer Straße 34 und 132. Doch die Sanierung der bisher 96 Wohnungen kommt im Effekt Neubauten gleich. Die Wohngebäude werden neu strukturiert, modernisiert und barrierefrei gemacht. So entstehen 83 neue 2-, 3- und 4-Raum-Wohnungen sowie zwei Wohngruppen für Betreutes Wohnen mit jeweils sieben Wohneinheiten. In einem Jahr sollen die Wohnungen bezugsfertig sein.

Erst wenn die Baukosten genau abschätzbar sind, kann die Wohnstätte etwas zu den Mietpreisen sagen.

Das Modell soll allerdings Schule machen. Ab Sommer 2021 werden in der Moskauer Straße 38 bis 45 ebenfalls 96 Wohnungen von Grund auf saniert. Mehr als 20 Wohnungen wurden dafür bereits leergezogen und stehen nicht mehr zur Vermietung zur Verfügung.