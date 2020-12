Agrarunternehmen Tannroda denkt an Kinder und Senioren

Das Lokale Bündnis für Familien im Weimarer Land ist auf Tour durch den Kreis: Der Familienpreis ist in diesem Jahr auf vier Unternehmen aufgeteilt. Durch die Corona-Situation ist keine gemeinsame Festveranstaltung zur Übergabe möglich, also überreichen Bündnis-Sprecher Christian Brändel, Koordinatorin Beate Bergmann und Mitarbeiterin Damaris Giese-Hanke die Preise vor Ort in den Firmen. Zwei machten am Mittwoch den Anfang: das Agrarunternehmen Tannroda und die Avenida-Therme in Hohenfelden bekamen je 400 Euro überreicht. Nächste Woche folgen zwei weitere Termine.

Die Tannrodaer Bewerbung kam relativ spontan und kurzfristig zustande: Der Bad Berkaer Bürgermeister Michael Jahn kündigte sich für Anfang Oktober zum Firmenbesuch am Rittersdorfer Weg an und brachte Michael Leiprecht mit, der als Geschäftsführer des Jobcenters Weimarer Land auch Mitglied im Familien-Bündnis ist. Er ermunterte Christoph Schmidt, den Chef des Agrarunternehmens, zur Bewerbung, nachdem er einen Eindruck vom Arbeitsklima in der Genossenschaft gewonnen hatte.

Vorstandsmitglieder gehen mit in die Produktion und packen an

Die ist zwar mit aktuell 14 Mitarbeitern (darunter zwei Azubis) ein relativ kleiner Betrieb und kann Homeoffice oder beliebig flexible Gleitzeiten nicht anbieten. Aber wenn die Familien Unterstützung brauchen, macht das Agrarunternehmen das möglich, was der Betrieb hergibt: kurzfristige Arbeitsunterbrechungen, um beispielsweise die Kinderbetreuung zu sichern. Wenn personelle Not am Mann ist, gehen auch die Vorstandsmitglieder mit in die Produktion und packen an. Besonders liegt Christoph Schmidt das Thema Pflege am Herzen – die Senioren sollen so lange wie möglich in ihrer vertrauten Umgebung leben können. Eigens zum Schutz der älteren unter den 27 Genossenschaftsmitgliedern hat das Agrarunternehmen auch seine Jahreshauptversammlung von Ende November auf das Frühjahr verschoben.

Eine Ente oder Gans als Festtagsbraten geschenkt

Zu Weihnachten bekommt jeder Mitarbeiter je nach Wunsch eine Ente oder Gans als Festtagsbraten geschenkt, der Saal im Wirtschaftsgebäude steht für Familienfeiern der Beschäftigten kostenlos zur Verfügung. Ein Mal im Jahr gibt es für sie zudem ein Schlachtfest. „Ich brauche Leute, auf die ich mich verlassen kann“, so Schmidt. „Und das geht nur, indem ich sie motiviere.“ Zur Erntezeit im Sommer bekommt er den Dank, wenn seine Mitstreiter eine halbe Stunde dranhängen, auch wenn er schon Feierabend signalisiert hat.

Was die Jury zudem begeisterte, ist die Verbindung des Agrarunternehmens mit dem Tannrodaer Kindergarten. Zum alle zwei Jahre organisierten Hoffest dürfen die Knirpse auf nagelneuen Tretfahrzeugen über das Gelände preschen – und diese Mobile wandern anschließend in den Bestand der „Pusteblume“. Die 400 Euro Familienpreis-Prämie werden zum nächsten Hoffest in neue Minifahrzeuge investiert.

In der Avenida-Therme empfing Geschäftsführer Mark Tom Pösken die Bündnis-Delegation. Der Betrieb, zurzeit im Corona-Lockdown weiterhin geschlossen, überzeugte in seiner Bewerbung unter anderem mit Sonderleistungen für Mitarbeiter mit Kindern: Zulagen, Zuschüsse für die Betreuungskosten, eine jährliche steuerfreie Erholungsbeihilfe. Zudem stockt die Therme das Kurzarbeitergeld für ihre Beschäftigten auf 100 Prozent des Nettolohns auf.