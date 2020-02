Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Akkordeonist gibt Konzert

Der weißrussische Akkordeonist Yegor Zabelov gastiert am Samstag, 15. Februar, um 20 Uhr in der ACC Galerie. Nach seinem ersten Konzert 2018 wird er erneut mit einem Solo-Programm in Weimar gastieren, nun innerhalb der „Galeriekonzerte“ im ACC. Im Gepäck hat er seine neue Solo-CD, die Anfang Februar erschienen ist. Yegor Zabelov eröffnet neue Dimensionen am Akkordeon. Seine Musik ist eine experimentelle Verbindung von Rock, Avant-Garde Jazz und Neoklassizismus mit enormer Anziehungskraft. Nach seinem akademischen Studium des Instruments befasste er sich mit anderen Musikstilen wie dem Folk und alternativer Musik. In seinen Kompositionen finden sich zudem Einflüsse der Minimal Music.