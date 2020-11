Weimar. Besonderes Angebot der Weimarer Stadtbibliothek wartet mit „All you can read“ vom 8. bis 12. Dezember

Unter dem Motto „All you can read“ (Alles, was Sie lesen können) – in Anlehnung an üppige Buffets zur Selbstbedienung in Restaurants – startet die Stadtbücherei Weimar eine Aktionswoche. Unsere Zeitung sprach darüber mit der Leiterin Petra Fuchs.