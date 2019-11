Der Fischhersteller und Aldi-Nord-Lieferant „Clama GmbH & Co. KG“ informiert aktuell über den Rückruf des Tiefkühlprodukts „Golden Seafood Pangasius-Filet“ (Symbolfoto).

Weimar. Aldi Nord ruft das Pangasius-Filet seines Lieferanten „Clama GmbH & Co. KG“ zurück. In dem Fisch wurde ein erhöhter Chlorat-Gehalt festgestellt.

Aldi Nord ruft Pangasius-Filet zurück - Weimar und Greiz beliefert

Der Aldi-Nord-Lieferant „Clama GmbH & Co. KG“ ruft den Tiefkühlartikel „Golden Seafood Pangasius-Filet, 475 g“ mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 06.03.2021 und der Chargennummer VN126 VI017 zurück. Bei Routinekontrollen wurde in einer Probe ein erhöhter Chlorat-Gehalt festgestellt. Der Artikel sollte deswegen vorsorglich nicht mehr gegessen werden. Eine gesundheitliche Beeinträchtigung könne nicht ausgeschlossen werden. Chlorat kann sich bei bestimmten Personen auf die Funktion der Schilddrüse auswirken.

Wer das Filet gekauft hat, soll es in eine der Filialen zurückbringen. Der Kaufpreis wird erstattet. Der Fisch wurde bereits vorsorglich aus dem Verkauf genommen.

Andere Produkte des Lieferanten sind nicht betroffen

Der Fisch sei in Aldi-Nord-Filialen in Bremen, Brandenburg, Berlin, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen (Weimar und Greiz) und in Teilen von Hessen und Nordrhein-Westfalen verkauft worden.

Andere Mindesthaltbarkeitsdaten, Chargen und Artikel von „Clama GmbH & Co. KG“ sind nicht betroffen. Der Lieferant selbst hat eine Telefonnummer für Verbraucheranfragen eingerichtet: 0800/6648203.

