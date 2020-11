Auf diese Aussage hat Weimar Nord gewartet: Mit Aldi öffnet am 14. Dezember der erste von drei Verbrauchermärkten im Konsum-Neubau „Panoramablick“ an der Marcel-Paul-Straße. Noch fehlt zwar die Teilbauabnahme der Stadt. Konsum-Chefin Sigrid Hebestreit ist für den Bauherrn allerdings zuversichtlich, dass diese erfolgen kann.

Die Arbeiten im Innenausbau sind so weit fortgeschritten, dass absehbar ist, wann die Firma Jüttner mit dem Einbau der Inneneinrichtung beginnen kann. „Dann bleiben uns zwar nur drei Tage plus ein Wochenende für die Waren“, sagt Erik Faselt, der Aldi-Expansions- und Immobilienleiter. Er ist aber zuversichtlich, dass die Herausforderung vom Team aus dem bisherigen Markt 300 Meter westlich zu bewältigen ist.

Das größte Problem sieht Faselt übrigens in der andauernden Sperrung der Marcel-Paul-Straße. „Damit fehlt uns die Hälfte des Einzugsgebietes“, sagt er und ist zugleich sicher, dass die Parkplätze vor dem Markt rechtzeitig fertig sind. Das habe die Baufirma zugesichert. Dem Bauherrn Konsum dankte der Aldi-Mann, weil er um die widrigen Umstände der vergangenen Monate weiß.

Auch Ortsteilbürgermeister Olaf Merzenich erkennt an: „Noch kein Bauherr hat ein 30-Millionen-Objekt mit schwierigstem Baugrund und unter Pandemiebedingungen fertigstellen müssen.“ Ersteres ist weithin bekannt, letzteres ereilte den Konsum im Oktober. Durch die Infektion bei einem wichtigen Mitarbeiter für den Bau mussten alle Vorstandsmitarbeiter und (durch die Bauberatungen) auch die Poliere in Quarantäne. Der Vorstand konnte zumindest im Home-Office weiterarbeiten.

Die Märkte von kik und dm brauchen etwas länger. Sie sollen im Dezember und Januar bauseitig an die Firmen übergeben werden. Sie übernehmen einen größeren Ausbauanteil selbst. Die Eröffnungen sind dann für Januar und Februar vorgesehen.

In den anderen Bereichen des Neubaus sind die drei Ostflügel am weitesten fortgeschritten. Vergangene Woche wurden beispielsweise die Fahrstühle eingebaut. Im April sollen die oberen Etagen an die Advita übergeben werden. Das Unternehmen für Seniorenwohnen und Pflege fungiert für die 86 Wohnungen als Vermieter. Beim Konsum Weimar geht man davon aus, dass die letzten Wohnungen im Mai und Juni 2021 bezogen werden können.