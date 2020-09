Aline Helmcke gestaltet Videoclips zum Studienstart

Weimar. Die Bauhaus-Universität Weimar wird im Wintersemester 2020/2021 einen möglichst großen Teil ihrer Lehre wieder in Präsenz anbieten.

Nachdem das Sommersemester vorrangig digital geprägt war, ist die Vorgabe für das kommende Wintersemester, so viele Präsenzveranstaltungen wie möglich anzubieten. Wie Uni-Sprecherin Claudia Weinreich unterstreicht, versteht sich die Bauhaus-Universität weiterhin als Präsenzuniversität und möchte Studierende und Lehrende im Wintersemester – natürlich auf Abstand und soweit es das Infektionsgeschehen zulässt – in die Hörsäle, Seminarräume und Werkstätten zurückholen.

Die Planungen für dieses erneut „etwas andere“ Semester laufen intensiv: In den Fakultäten und einzelnen Studiengängen wird konzipiert, welche Kurse mit wie vielen Studierenden vor Ort stattfinden können und welche weiterhin digital angeboten werden. Gleichzeitig werden die Raumkapazitäten unter dem Gesichtspunkt der Abstandsregelungen neu erfasst. Dabei spiele auch effektives Lüftern eine große Rolle, um die Aerosolkonzentration vermindern. Um Studierende und Lehrende zu motivieren, regelmäßig zu lüften, habe die Bauhaus-Uni CO2-Ampeln erworben, die in den nächsten Wochen in den Lehrräumen installiert werden. Der Schutz aller Universitätsangehörigen hat bei allen Planungen höchste Priorität: Größere Vorlesungen finden auch im Wintersemester digital statt.

„Gerade wir können, anders als die sogenannten Massenuniversitäten, jetzt unsere Stärken der Projektarbeit und individuellen Betreuung in Kleingruppen, der Flexibilität und der kreativen Lösungen sichtbar machen“, äußert sich Uni-Präsident Winfried Speitkamp zuversichtlich.

Wie wird mein Studium im Wintersemester aussehen? Antworten auf diese und weitere Fragen gibt die Website www.uni-weimar.de/wintersemester2020. Um die Maßnahmen zu visualisieren und angehenden Studierenden Lust auf dieses „etwas andere“ Wintersemester zu machen, konzipiert und gestaltet die Animationskünstlerin Aline Helmcke eine Serie von kurzen Clips. Diese erzählen anschaulich und humorvoll, auf welche Bedingungen sich Studierende und Erstsemester einstellen müssen. Maske tragen, Abstand halten, regelmäßig lüften und digitale Lehre gehören dazu ebenso wie persönliche Begegnungen.