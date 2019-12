Altes Hammerstedter Konsum-Areal wird vorerst zur Grünfläche

Die Zukunft des ehemaligen Dorfkonsum-Areals, die Verkehrslage im Dorf, der Hochwasserschutz und die Einsatzbereitschaft der Feuerwehr – diese Themen beschäftigten am Mittwochabend die rund 20 Teilnehmer der jährlichen Einwohnerversammlung in Hammerstedt. Der folgt am Sonntag, 8. Dezember, der gemütliche Teil: das Adventsglühen ab 17 Uhr rund um den Tannenbaum in der Dorfmitte. Den hatte die Gemeinde zu diesem Zeck in den 90er-Jahren gepflanzt und am ersten Advents-Samstag mit einer Lichterkette geschmückt. Am Sonntag gibt es dort Glühwein, Kinderpunsch, Wiener Würstchen und viele Gelegenheiten, miteinander ins Gespräch zu kommen.

Die neue Freifläche mitten im Dorf dürfte dabei ein Thema sein: Mehrere Jahre mussten die Gemeinde-Verantwortlichen tatenlos zusehen, wie der Gebäudekomplex des früheren Dorfkonsums immer weiter verfiel – der Abriss war für die Kommune nicht finanzierbar, mehrere Anträge auf Landes-Fördermittel blieben erfolglos. Bis sich dann doch eine Möglichkeit über den Europäischen Sozialfonds fand, der rund 83.000 der knapp 90.000 Euro Gesamtkosten übernahm. „Der Hagelschaden von 2017 am Dach der Ruine hat die Entscheidung vermutlich positiv beeinflusst“, tippt Bürgermeister Holger Hartwig. Im Juli rückten die Bagger an, und erst vor wenigen Tagen setzte die Endabnahme den offiziellen Schlusspunkt unter den Abriss. Auch alle Fundamente wurden entfernt, die Gesamtfläche mit Mutterboden bedeckt.

Vorerst will die Gemeinde das Areal begrünen: „Aber das Ansäen ist erst im Frühjahr sinnvoll“, so Hartwig. Wünsche und Vorschläge der Einwohner, was genau dort künftig wachsen soll, nehmen er und der Gemeinderat bis dahin gern entgegen. Es geht aber auch um eine längerfristige Perspektive. Hartwig: „Da könnte zum Beispiel eine sicherere Bushaltestelle hin oder ein Anbau an die Bauhof-Garage, damit unsere Feuerwehr mehr Platz bekommt.“

Die verfügt seit diesem Jahr nämlich über zwei Fahrzeuge: Für 6000 Euro kaufte die Gemeinde eines auf VW-Transporter-Basis, das seit den frühen 90er-Jahren bei einer Feuerwehr in Rheinland-Pfalz in Dienst stand und in dieser Zeit nur 15.000 Kilometer zurücklegte. In Eigenleistung arbeiteten die Hammerstedter Kameraden um Maik Eißmann das Gefährt auf, beseitigten Roststellen sowie andere Gebrauchsspuren und versehen es zurzeit mit der gewünschten Ausrüstung. Seit Juni nahm sich aber auch der Rentner Hans-Peter Eckardt den alten Unimog vor, der lange mit defektem Zylinderkopf im Spritzenhaus am Teich stand. Der ehemalige Automechaniker fand Ersatzteile im Internet und reparierte das Gefährt (Baujahr 1965) Schritt für Schritt. Das letzte Teil für die Zündanlage kam in der vergangenen Woche dazu, seitdem läuft der Motor wieder. Der Unimog braucht jetzt nur noch die TÜV-Plakette und kann dann wieder zu Einsätzen ausrücken, bei denen ein Wassertank nötig ist oder die in unwegsames Gelände führen.

Einhelliger Wunsch fast aller Hammerstedter sind mehr Verkehrskontrollen: Das Dorf ist Tempo-30-Zone, es gilt durchweg Rechts vor Links. Der Durchgangsverkehr aus und in Richtung Lehnstedt ignoriert oftmals beides. Die Auswertung der Geschwindigkeits-Anzeigetafel ergab: Mehr als jeder Zweite fährt dort 50 km/h oder schneller. Eine vom Kontaktbereichsbeamten veranlasste Laser-Messung im Spätsommer an der Schulbus-Haltestelle setzte ein erstes Signal.

Seitdem am 19. Mai 2017 ein Hagelschauer und eine Schlammlawine das Dorf heimsuchten, ist Hochwasserschutz ein wichtiges Thema in Hammerstedt geworden. Die Planungen allerdings, inklusive Gutachten und Simulations-Modellen, seien langwierig, so Bürgermeister Hartwig. Sie laufen seit rund einem Jahr und werden 2020 abgeschlossen. Mit der Umsetzung rechnet das Gemeinde-Oberhaupt nicht vor den Jahren 2021/22.